مالا تعرفه عن جامعة الإسكندرية الأهلية.. 10 معلومات

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية عن قرب افتتاح فرع جامعة الإسكندرية الأهليه بعد الإنتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالكليات.
ويقدم " اليوم السابع " 10 معلومات عن الجامعة :
1- بدء استقبال الطلاب فى أكتوبر المقبل.
2- الدراسة بالجامعة ستكون بنظام البرامج الدراسية .
3- استقبال الطلاب فى 5 كليات جديدة.
4- الكليات التى تستقبل الطلاب هى : الطب ،طب الاسنان ، العلوم، الهندسة ، الصيدلة وعلوم الحاسب.
5- الجامعة فى منطقة سموحة الجديدة.
6- الجامعة تكثف اجتماعاتها بتجهيز المبانى لاستقبال الطلاب .
7- توفير كل التجهيزات والامكانيات البشرية لتصبح جاهزه لاستقبال الطلاب .
8-جميع التخصصات ستكون على مستوى ذو تنافسية عالمية وإقليمية.
9- سيكون هناك تكامل تام بين جامعة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية الاهلية.
10-جارى تجهيز المعامل البحثية على اكمل وجه لتصبح جاهزه لاستقبال الطلاب وتحقيق جوده التعليم .
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