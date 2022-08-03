اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:19 ص
أكرم القصاص
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مالا تعرفه عن جامعة الإسكندرية الأهلية.. 10 معلومات

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:00 ص
مالا تعرفه عن جامعة الإسكندرية الأهلية.. 10 معلومات الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية عن قرب افتتاح فرع جامعة الإسكندرية الأهليه بعد الإنتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالكليات.
ويقدم " اليوم السابع " 10 معلومات عن الجامعة :
 
1- بدء استقبال الطلاب فى أكتوبر المقبل. 
 
2- الدراسة بالجامعة ستكون بنظام البرامج الدراسية .
 
3- استقبال الطلاب فى 5 كليات جديدة.
 
4- الكليات التى تستقبل الطلاب هى : الطب ،طب الاسنان ، العلوم، الهندسة ، الصيدلة وعلوم الحاسب.
 
5- الجامعة فى منطقة سموحة الجديدة.
 
6- الجامعة تكثف اجتماعاتها بتجهيز المبانى لاستقبال الطلاب .
 
7- توفير كل التجهيزات والامكانيات البشرية لتصبح جاهزه لاستقبال الطلاب .
 
8-جميع التخصصات ستكون على مستوى ذو تنافسية عالمية وإقليمية.
 
9- سيكون هناك تكامل تام بين جامعة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية الاهلية.
 
10-جارى تجهيز المعامل البحثية على اكمل وجه لتصبح جاهزه لاستقبال الطلاب وتحقيق جوده التعليم .
 

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