لو مغترب ولست من أبناء المحافظة.. أعرف أسهل طريق للوصول لكليات جامعة دمياط

دمياط - فريق المحافظات

تترقب الأسر المصرية الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة، ليبدأ الفصل الأخير في رحلة التعليم الأساسى، واختيار الكليات المناسبة لأبنائهم وفق المجموع وكذلك التنسيق.



ويعرض موقع اليوم السابع في هذا التقرير أسهل طرق الوصول لكليات جامعة دمياط للمغتربين والوافدين من خارج المحافظة.



أبناء الصعيد



إذا كنت من أبناء الصعيد، عليك استقلال القطار حتي تصل إلي القاهرة، ثم بعد ذلك التوجه إلي موقف عبود ستجد أكثر من طريقة تصل بها إلي محافظة دمياط، أما أن تأخذ سيارة "عبود - دمياط" ، أو تستقل سيارة عبود - دمياط الجديدة مباشرة.

عند وصولك إلي مدينة دمياط الجديدة ستجد السيرفيس الداخلي والذي ينقلك الي المبني الإداري للجامعة، وكذلك الحرم الجامعي أيضا ستجده يمر أمام مبان المدينة الجامعية.



أبناء مدن القناة



تم تفعيل خدمات خطوط السير المتجهة من مدن القناة لمدينة دمياط الجديدة مباشرة، لتصل إلي كليات جامعة دمياط في أصل من ثلاث ساعات إذا كنت قادما من محافظة السويس، بينما إذا كنت قادما من محافظة بورسعيد فلن يستغرق الأمر سوي ساعة واحدة، أما بالنسبة لمحافظة الإسماعيلية فقد يستغرق الأمر ساعتين فقط.



كليات جامعة دمياط يقع معظمها في منطقة الـ 27 داخل الحرم الجامعي وبالقرب من المبني الإداري للجامعة وكذلك مبان المدينة الجامعية.



محافظات الدلتا



لم يجد أبناء محافظات الدلتا صعوبة في الانتقال إلي جامعة دمياط، تعد هي الجامعة الأقرب بعد جامعة المنصورة، فقط تستقل سيارة لنقل إلى محافظة دمياط، بعدها تجد سيارات دمياط الجديدة بمنطقة السنانية، أقل من ربع ساعة لتصل إلي مدينة دمياط الجديدة ومنها إلي كليات الجامعة.



محافظة الإسكندرية



ربما يحتاج أبناء محافظة الإسكندرية إلي التوجه إلى محافظة دمياط أولا، الأمر الذي يستغرق ثلاث ساعات على الاكثر، بعدها سيتم استقلال سيارة لتنقلك من موقف " شطا" إلي منطقة باب الحرس، ستجد سيارات مدينة دمياط الجديدة والتي بواسطتها ستصل إلي كليات جامعة دمياط قد يستغرق الأمر ثلاث ساعات ونصف.



أبناء القاهرة الكبري



إذا كنت قادما من القاهرة، عليك التوجه لموقف عبود ستجد طريقتين إما أن تصل لدمياط الجديدة مباشرة، أو انك تصل محافظة دمياط واستقل سيارة أخري لتصل إلي مدينة دمياط الجديدة، في كل الأحوال لن تستغرق أقل من أربع ساعات لتصل إلي كليات جامعة دمياط.









































