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لو التنسيق جابلك علوم وتربية الأقصر.. اعرف مكانها بعد افتتاح المبانى الجديدة بطيبة

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 04:41 م
لو التنسيق جابلك علوم وتربية الأقصر.. اعرف مكانها بعد افتتاح المبانى الجديدة بطيبة علوم الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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يستعد طلبة الثانوية العامة خلال الأيام المقبلة عقب ظهور النتيجة ومعرفة تنسيق كلياتهم مستقبلاً، حيث تشهد محافظة الأقصر العمل على قدم وساق فى تجهيز الكليات الجديدة لخدمة الطلبة في العام الدراسي المقبل 2022/2023، حيث تم مؤخراً افتتاح المباني الجديدة لكليات التربية والعلوم في مدينة طيبة شمال الأقصر والمقرر دخولهم الخدمة التعليمية العام الدراسي الجديد، في خطوة جديدة نحو التوسعات التي تشهدها جامعة الأقصر، وبحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر.

وتضم كلية العلوم ملعب متعدد الأغراض وعدة معامل منها؛ "معمل الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، ومعمل الحيوان"، ومكاتب إدارية وقاعات التدريس، فيما تضم كلية التربية قاعة السيمنار ومعملي الكيمياء العضوية وغير العضوية، ومدرج وقاعات للتدريس ومكاتب إدارية، ومعلب متعدد الأغراض.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد وافق في وقت سابق، إنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر، على أن تكون الدراسة بمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المُعتمدة، حيث أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بانضمام كليات جديدة لعائلة الجامعة، مؤكداً أن افتتاح كليات جديدة يأتي في ضوء تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة في التوسع في إنشاءاتها لتوفير خدمة تعليمية متميزة لأبناء محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة، في ظل حرص إدارة الجامعة على مواكبة متطلبات واحتياجات التعليم العالي من تنوع في التخصصات ومجالات البرامج التعليمية، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد افتتاح كلية الطب ودخولها الخدمة، وسيعقبها دخول كليتي التربية والعلوم.


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