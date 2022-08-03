طلاب التعليم الفنى بالقاهرة يؤدون امتحان الدور الثانى

تابعت غرفة عمليات التعليم الفني بالمديرية امتحان الدور الثاني لجميع تخصصات التعليم الفنى، بحضور الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني، وفريق العمل بالمديرية، وتشمل: ( الصناعى - التجارى - الفندقى نظام ال "3 سنوات وال 5 سنوات "- وطلاب الدمج والتعليم المزدوج والمهنى وطلاب التكنولوجيا التطبيقية)
وادى طلاب " الصناعي" :- نظام ال 3 سنوات فترة واحدة من الساعة 9 الي الساعة 11.30، اما نظام ال 5 سنوات فترة واحدة جميع التخصصات من الساعة 9 الي الساعة 3
والامتحان التجاري :- نظام ال 3 سنوات فترة واحدة من الساعة 9 الي الساعة 11.30، ونظام ال 5 سنوات فترة واحدة من الساعة 9 الي الساعة 11
والامتحان الفندقي :- نظام ال 3 سنوات فترة اولي من الساعة 9 الي الساعة 11، والفترة الثانية من الساعة 11.30 الي الساعة 1.30، ونظام ال 5 سنوات فترة واحدة من الساعة 9 الي الساعة 11
وبناء على تعليمات مدير المديرية يتم توزيع الأسئلة يومياً من مركز الأسئلة، تحت إشراف مديري عموم الادارات التعليمية ومسئولي التعليم الفني تعليم العاصمة
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