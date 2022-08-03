اليوم السابع
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طلاب التعليم الفنى بالقاهرة يؤدون امتحان الدور الثانى

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:52 م
طلاب التعليم الفنى بالقاهرة يؤدون امتحان الدور الثانى دبلومات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تابعت غرفة عمليات التعليم الفني بالمديرية امتحان الدور الثاني لجميع تخصصات التعليم الفنى، بحضور الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني، وفريق العمل بالمديرية، وتشمل: ( الصناعى - التجارى - الفندقى نظام ال "3 سنوات وال 5 سنوات "- وطلاب الدمج والتعليم المزدوج والمهنى وطلاب التكنولوجيا التطبيقية) 
 
وادى طلاب " الصناعي" :- نظام ال 3 سنوات فترة واحدة من الساعة 9 الي الساعة 11.30، اما نظام ال 5 سنوات فترة واحدة جميع التخصصات من الساعة 9 الي الساعة 3
 
والامتحان التجاري :- نظام ال 3 سنوات فترة واحدة من الساعة 9 الي الساعة 11.30، ونظام ال 5 سنوات فترة واحدة من الساعة 9 الي الساعة 11 
 
والامتحان الفندقي :- نظام ال 3 سنوات فترة اولي من الساعة 9 الي الساعة 11، والفترة الثانية من الساعة 11.30 الي الساعة 1.30، ونظام ال 5 سنوات فترة واحدة من الساعة 9 الي الساعة 11
 
وبناء على تعليمات مدير المديرية يتم توزيع الأسئلة يومياً من مركز الأسئلة، تحت إشراف مديري عموم الادارات التعليمية ومسئولي التعليم الفني تعليم العاصمة 
 

التعليم الفني

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