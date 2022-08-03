اليوم السابع
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ضوابط نقابة الأطباء البيطريين لمزاولة المهنة للأجانب داخل مصر

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 09:00 ص
ضوابط نقابة الأطباء البيطريين لمزاولة المهنة للأجانب داخل مصر مجلس نقابة البيطريين
كتبت آية دعبس

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حددت النقابة العامة للأطباء البيطريين، مجموعة من الضوابط لمزاولة مهنة الطب البيطرى للأجانب داخل مصر، وذلك حفاظا على المهنة وحق الأطباء البيطريين المصريين فى فرص العمل.
 
وتضمنت تلك الضوابط:
1- تقديم الطبيب البيطرى الأجنبى صورة الموافقة الأمنية والإطلاع على الأصل.
2- سداد 3 آلاف دولار للقيد أول مرة "عدا الحاصلين على الوثيقة المصرية"، وسداد مبلغ اشتراك لكل سنة بنفس أرقام شرائح السداد القائمة بالنقابة، ولكن بالدولار + 500 دولار.
3- التوجه لوزارة الصحة بموجب خطاب من النقابة العامة للأطباء البيطريين.
4- لا تزيد مدة القيد ومزاولة المهنة عن سنة، وتجدد سنويا، أو بأى مُدة أقل طبقا بتاريخ إنهاء الإقامة.
 
 

نقابة الاطباء البيطريين

الطب البيطرى

مزاولة مهنة الطبي البيطرى للاجانب



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