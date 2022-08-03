ضوابط نقابة الأطباء البيطريين لمزاولة المهنة للأجانب داخل مصر

حددت النقابة العامة للأطباء البيطريين، مجموعة من الضوابط لمزاولة مهنة الطب البيطرى للأجانب داخل مصر، وذلك حفاظا على المهنة وحق الأطباء البيطريين المصريين فى فرص العمل.
وتضمنت تلك الضوابط:
1- تقديم الطبيب البيطرى الأجنبى صورة الموافقة الأمنية والإطلاع على الأصل.
2- سداد 3 آلاف دولار للقيد أول مرة "عدا الحاصلين على الوثيقة المصرية"، وسداد مبلغ اشتراك لكل سنة بنفس أرقام شرائح السداد القائمة بالنقابة، ولكن بالدولار + 500 دولار.
3- التوجه لوزارة الصحة بموجب خطاب من النقابة العامة للأطباء البيطريين.
4- لا تزيد مدة القيد ومزاولة المهنة عن سنة، وتجدد سنويا، أو بأى مُدة أقل طبقا بتاريخ إنهاء الإقامة.
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