ضبط 73 وصلة مياه شرب وصرف صحي مخالفة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت اللجان المشكلة من قبل شركة مياة الشرب بالشرقية من رصد مخالفات وحالات التعدي علي شبكات المياه والصرف الصحي بنطاق الزقازيق وأبوكبير، وذلك في إطار مجهودات الشركة لمجابهة التعدي علي شبكات المياه والصرف الصحي والحفاظ علي مقدرات الدولة، ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأعلن المهندس السيد دسوقي مدير عام فرع أبو كبير، أنه تم رصد عدد 30 مخالفة صرف صحي، و20 مخالفة تعدي علي شبكة مياه الشرب بالإضافة إلي العديد من مخالفات شروط التعاقد وتراكم بالعدادات تقدر بـ 150 ألف متر.

وفي نطاق مدينة الزقازيق تمكنت اللجان من رصد عدد 23 وصلة خلسة والعديد من مخالفات شروط التعاقد بالإضافة إلي العديد من المخالفات الأخري، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات التجارية والقانونية حيال المخالفين .

وأشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأن الشركة ستستمر في مواجهة تلك الممارسات تطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع القيام بدورنا على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وتهيب بالشركة المواطنين الإبلاغ عن أية مخالفات،عن طريق التواصل بالخط الساخن علي رقم 125 من أي تليفون أرضي أو محمول وسيتم التعامل مع كافة البلاغات والشكاوي فورا .