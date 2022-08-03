ضبط 11 طن لحوم غير صالحة للإستهلاك وتحرير 9 محاضر بيئية وصحية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأفاد الدكتور إبراهيم أبو الغار، مدير مديرية الطب البيطرى، بأنه تم شن حملة مكبرة برئاسة مدير إدارة المجازر بالمديرية بالاشتراك مع مديريات الصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك للمرور على المنشآت الغذائية بنطاق مركز تلا، وأسفرت عن ضبط مفروم هياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى ولحوم مجهولة المصدر بإجمالى مضبوطات تقدر بـ ( 15) طن لحوم فاسدة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها فى هذا الشأن، يأتى هذا ضمن جهود مديرية الطب البيطرى فى شن العديد من الحملات الرقابية المفاجئة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفى مدينة سرس الليان، أشار رئيس الوحدة المحلية إلى استمرار المرور الميدانى من قبل اللجنة المشكلة برئاسة نائب رئيس المدينة وعضوية كل من شئون البيئة والصحة والتموين والتفتيش والمتابعة لتشديد الرقابة على المحلات التجارية ومخازن السلع الغذائية والمصانع للتأكد من صلاحية السلع الغذائية المعروضة أمام المواطنين، وتم إعدام (160) كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتحرير (3)محاضر عدم وجود شهادة صحية، (3) محاضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وكذا ( 3) محاضر إدارة النشاط بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، و(4) إنذارات عدم استيفاء الاشتراطات البيئية المقررة، و(3) إنذارات أخرى للسير فى إجراءات الترخيص، فضلا عن مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمصانع الغير مرخصة لاتخاذ اللازم حيالهم حفاظا على حقوق الدولة.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بتنظيم حملة تموينية مفاجئة فجراً للمرور على المخابز البلدية و المحلات والمنشآت التموينية بنطاق مدينة تلا و الوحدات القروية ببابل و طبلوها، وذلك للتأكد من انتظام سير العمل بها وبالتنسيق مع مديريات التموين والصحة، وأسفرت عن غلق (3) مخابز بلدية لمخالفتهم الاشتراطات واللوائح المنظمة لذلك، فضلا عن تحرير (9) محاضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة، و(3) مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار، وكذا تحرير (67) محضرا لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، و(20) محضرا لعدم وجود شهادات صحية، وضبط (250) كجم ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمى، فيما أكدت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور استمرار المتابعة اليومية لأعمال الحملات المكثفة التى تجوب كافة أرجاء المركز بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى لإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة حفاظا على حقوق المواطنين .

وعلى صعيد آخر، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بتكثيف الجهود لرفع كافة الإشغالات والتعديات بالطريق العام وفرض سيادة القانون والانضباط بالشارع المنوفى، أفادت رئيس حى غرب شبين الكوم عن شن حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات بشوارع الجلاء البحرى وعاطف السادات وطلعت حرب وطريق ترعة المسلك، وتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين وإخلاء الشوارع والميادين العامة من الباعة الجائلين حفاظا على المظهر الحضارى والجمالى، كما أوضحت رئيس حى شرق شبين الكوم إلى أنه تم المرور على المحلات العامة الغير مرخصة والتنبيه على أصحابها بالسير فى إجراءات الترخيص منعا للمساءلة القانونية، فضلا عن ازالة الاعلانات الغير مرخصة والمنتهية ترخيصها حفاظا على الصالح العام .