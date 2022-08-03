اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 أغسطس 2022 09:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

شاب يتخلص من حياته بعد رفض فتاة ارتباطه بها فى المحلة

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 08:56 ص
شاب يتخلص من حياته بعد رفض فتاة ارتباطه بها فى المحلة مستشفى المحلة
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اقدم شاب في العقد الثالث من العمر على التخلص من حياته بتناول حبة حفظ الغلال السامة بقرية سامول التابعة لمركز المحلة بعد رفض فتاة ارتباطه بها بعدما تقدم لخطبتها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام وتحويلها لمشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا لتشريحها.
 
تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية إخطارا من مأمور مركز المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول شاب يدعي "م.ش.س" مقيم قرية سامول لمستشفي المحلة العام مصاب بحالة اعياء شديد ووفاته.
 
وبالفحص تبين تناوله  قيامه بتناول حبة حفظ الغلال السامة لمروره بأزمة نفسية بعدما رفضت احدي الفتيات ارتباطه بها ، تحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة والتصريح بدفن الجثمان.
 
 

مدير امن الغربية

المحلة

قرية سامول

حبة حفظ الغلال السامة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة