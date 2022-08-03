شاب يتخلص من حياته بعد رفض فتاة ارتباطه بها فى المحلة

الغربية عادل ضرة

اقدم شاب في العقد الثالث من العمر على التخلص من حياته بتناول حبة حفظ الغلال السامة بقرية سامول التابعة لمركز المحلة بعد رفض فتاة ارتباطه بها بعدما تقدم لخطبتها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام وتحويلها لمشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا لتشريحها.

تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية إخطارا من مأمور مركز المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول شاب يدعي "م.ش.س" مقيم قرية سامول لمستشفي المحلة العام مصاب بحالة اعياء شديد ووفاته.

وبالفحص تبين تناوله قيامه بتناول حبة حفظ الغلال السامة لمروره بأزمة نفسية بعدما رفضت احدي الفتيات ارتباطه بها ، تحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة والتصريح بدفن الجثمان.