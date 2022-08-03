سيدة تتهم زوجها بالتعدي عليها في الزيتون

كتب محمود عبد الراضي

عقب تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن استغاثة إحدى السيدات تتضرر من زوجها لقيامه بالتعدى عليها وعلى نجلتهما بالضرب وإحتجازهما داخل الشقة سكنهما.

بالإنتقال والفحص تم التقابل مع المبلغة (ربه منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) وقررت بتضررها من زوجها لقيامه بغلق باب الشقة عليها بسبب خلافات زوجية بينهما.

بالتواصل مع زوجها حضر وقام بفتح الباب، وتبين صدور حكم قضائى بتمكينها من الشقة "تم التنفيذ" ، وإتهمته بإحداث إصابة نجلتهما (سن7 شهور) ، وقدمت سلاح أبيض عبارة عن "مطواة" وقررت بأنها خاصة بزوجها ويقوم بتهديدها به.

وبمواجهته أنكر ما نسب إليه من إتهامات .. وقرر بوجود خلافات زوجية بينهما وتبادلا الإتهامات فيما بينهما فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.