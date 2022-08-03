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حياة كريمة ببنى سويف: تجهيز 12 موقعا لإنشاء مشروعات المرحلة الثانية

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 09:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف: تجهيز 12 موقعا لإنشاء مشروعات المرحلة الثانية الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قال حمادة راضى رئيس مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، إن الوحدات المحلية فى قرة المركز تعمل على تجهيز الأراضى الخاصة لمشروعات مبادرة حياة كريمة بالمرحلة الثانية.

وأضاف حمادة راضى لـ" اليوم السابع" أنه تمت المتابعة الميدانية والرفع المساحي للأراضي المقترحة لإنشاء مشروعات حياة كريمة في مرحلتها القادمة بقرية الفنت الشرقية وتوابعها.

ووأوضح أنه تم معاينة ورفع الاحداثيات لأكثر من 12موقعا مقترحا لإنشاء المشروعات الخدمية بالقرية، وذلك بحضور لجنة من الوحدة المحلية وممثلي الصحة والتعليم وأملاك الدولة والجهات ذات الصلة، وعدد من أهالي القرية.




 


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