اليوم السابع
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حملة مكبرة بحي الزهور لرفع الاشغالات وفتح الشوارع المغلقة .. صور

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:28 م
حملة مكبرة بحي الزهور لرفع الاشغالات وفتح الشوارع المغلقة .. صور رفع المخلفات
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عن تواصل الحملات المكبرة لإعادة الإنضباط، وفتح الشوارع المغلقة وإزالة الاشغالات الثابتة والمتحركة التى تعيق حركة المواطنين وحركة المرور وإلتزام الجميع بالمساحات المصرح بها، وفي هذا الشان قامت الأجهزة التنفيذية بحي الزهور بحملة اشغالات مكبرة بقيادة فوزى الوالى رئيس الحي ومشاركة العميد شادي محروس قائد شرطه المرافق وقسم شرطة الزهور. 
 
وأسفرت الحملة عن مصادرة عدد من الاشغالات التى تعوق حركة المرور بشارع 23 ديسمبر، وإزالة أكبر إشغال بنطاق الشارع أمام منطقة علي بن أبي طالب،  وذلك لعودة الانضباط للشارع،  والذي يشهد تطوير على أعلى مستوى. 
 
وشدد محافظ بورسعيد على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمواصلة حملات إزالة التعديات والاشغالات وفتح الطرق أمام المواطنين،  لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على أعمال التطوير، مناشدا السادة المواطنين واصحاب المحلات بالالتزام بالمساحات المصرحة لهم وعدم وضع الاشغالات او التعدي على حرم الطريق.
 
حي الزهور ببورسعيد
حي الزهور ببورسعيد

ازالة الإشغالات
ازالة الإشغالات

رفع المخلفات بالزهور
رفع المخلفات بالزهور

حملة مكبرة بالزهور
حملة مكبرة بالزهور
 

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