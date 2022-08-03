حبس عاطلين 4 أيام لحيازتهم ترسانة سلاح داخل سيارة بالإسكندرية

الاسكندرية -فريق المحافظات

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بالاتجار بالأسلحة والمخدرات وحيازة 6 بندقية خرطوش و 74 فرد خرطوش وكمية من مخدر الأفيون مخبأة داخل مخزن سرى بسيارة ربع نقل، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



البداية عندما تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين أحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، بمزاولة نشاطهم الإجرامي تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً بمزاولة نشاطهم غير المشروع.



عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين واستهدافهم وألقي القبض عليهما حال استقلالهما إحدى السيارات "ربع نقل" بدائرة قسم شرطة أول العامرية غرب الإسكندرية، وبتفتيش ما عثر بحوزتهما "6 بندقية خرطوش و 74 فرد خرطوش" مخبأين داخل مخزن سرى بالسيارة المشار إليها" وكمية من مخدر الأفيون ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، و مواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.