اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:54 م
أكرم القصاص
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حبس شخص فى اتهامه بالنصب على الشباب بباب الشعرية بزعم تشغيلهم بالخارج

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:39 م
حبس شخص فى اتهامه بالنصب على الشباب بباب الشعرية بزعم تشغيلهم بالخارج كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة حبس متهم بالنصب على المواطنين بمنطقة باب الشعرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء منه على (مبلغ مالى) بدعوى إيجاد فرصة عمل له بالخارج، إلا إنه لم يفى بذلك، ولم يرد المبلغ المالى، واتهمه بالنصب عليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة)، وبحوزته (هاتف محمول – مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبلغ المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين.

 

 

 


قسم شرطة باب الشعرية

امن القاهرة

جرائم النصب



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