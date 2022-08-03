تقديم الطلاب القدامى بالمدينة الجامعية بالإسكندرية.. اعرف المواعيد

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت المدينة الجامعية بالإسكندرية عن فتح باب التقديم للطلاب القدامى التقديم فى السكن بالمدن الجامعية بالإسكندرية بدءا من 1 أغسطس حتى الاربعاء 31 اغسطس الجارى.



ويتم التقديم على موقع الزهراء الإلكتروني اعتبارا من الإثنين 2022/8/1 وحتى الأربعاء 2022/8/31 .



وطالبت المدينة الجامعية بالاسكندرية ضرورة مراعاة الدقة في تسجيل البيانات على الموقع من حيث مطابقتها للمستندات الورقية مثل (الإسم رباعي ـ العنوان ـ الرقم القومي ـ التقدير) وفي حالة وجود بيانات غير مطابقة للمستندات الورقية التي ستقدم لاحقاً (عند الإعلان عنها) ولن يلتفت لتلك الطلبات ، كما ان طلب الإلتحاق للعام الجامعي 2023/2022 سيكون متوفراً على الموقع الإلكتروني إعتبارا من 2022/8/1.