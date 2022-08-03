اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 02:03 م
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تقديم الطلاب القدامى بالمدينة الجامعية بالإسكندرية.. اعرف المواعيد

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 01:05 م
تقديم الطلاب القدامى بالمدينة الجامعية بالإسكندرية.. اعرف المواعيد جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت المدينة الجامعية بالإسكندرية عن فتح باب التقديم للطلاب القدامى التقديم فى السكن بالمدن الجامعية بالإسكندرية بدءا من 1 أغسطس حتى الاربعاء 31 اغسطس الجارى.

ويتم التقديم على موقع الزهراء الإلكتروني اعتبارا من الإثنين 2022/8/1 وحتى الأربعاء 2022/8/31 .

وطالبت المدينة الجامعية بالاسكندرية ضرورة مراعاة الدقة في تسجيل البيانات على الموقع من حيث مطابقتها للمستندات الورقية مثل (الإسم رباعي ـ العنوان ـ الرقم القومي ـ التقدير) وفي حالة وجود بيانات غير مطابقة للمستندات الورقية التي ستقدم لاحقاً (عند الإعلان عنها) ولن يلتفت لتلك الطلبات ، كما ان طلب الإلتحاق للعام الجامعي 2023/2022 سيكون متوفراً على الموقع الإلكتروني إعتبارا من 2022/8/1.


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