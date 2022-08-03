اليوم السابع
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"تعليم دمياط" يطلق البرنامج التأهيلى للطلاب المرشحين لمسابقة ISEF

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:10 م
"تعليم دمياط" يطلق البرنامج التأهيلى للطلاب المرشحين لمسابقة ISEF وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
دمياط معتز الشربينى

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صرح الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه أطلق مركز التطوير التكنولوجي بدمياط الجديدة برئاسة عادل شميس، البرنامج التأهيلي للطلاب المشاركين في الفترة من الأحد الموافق 7/8/2022 الي الخميس الموافق 11/8/2022 بمشاركة نخبة من أساتذة جامعة دمياط.
 
ياتى ذلك تطبيقا لتوجيهات الدكتورة  "منال عوض" محافظ دمياط، بأستثمار كافة الإمكانيات لتهيئة أبنائنا الطلاب المشاركين في المعرض السنوي للعلوم والهندسة ISEF 2023.
 
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم فى دمياط، أن المعرض الدولي للعلوم والهندسة يعد أكبر مسابقة للعلوم في العالم لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، حيث يكون لدى الطلاب الفرصة للحلم وخلق الأفكار الكبيرة وعرض المشروعات العلمية المتطورة.
 
 
 

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