تعرف على موعد وشروط التحويل ونقل القيد من وإلى كليات جنوب الوادى

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى عن بدء تلقي طلبات التحويل ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة ومعاهدها للعام الجامعي 2022/2023 اعتبارا من يوم السبت 13 أغسطس حتى يوم الخميس 15 سبتمبر2022م.

وأكد رئيس الجامعة، أنه بالنسبة للتحويل بين الكليات المتناظرة "الفرق الأعلى من الإعدادية أو الأولى" يشترط أن يكون الطالب ناجحا ومنقولا إلى الفرقة الأعلى ويكون التحويل مركزيا على مستوى كل جامعة و الاولوية وفقا للتقدير الحاصل عليه الطالب و لا تزيد نسبة المحولين عن 20% من عدد الطلاب المقيدين بالفرقة المطلوب التحويل إليها.

وأضاف الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن نقل القيد من وإلى الكليات الغير متناظرة للطلاب الغير مستجدين يشترط حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبل بالكلية المراد نقل القيد إليها في سنة حصوله على الثانوية العامة، وأن يكون نقل القيد بكلية ليس لها نظير في محافظته وموافقة مجلس الكليتين على نقل القيد.

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن الأوراق المطلوبة للتحويل تتضمن صورة من شهادة الثانوية العامة وأصل بيان الحالة من الكلية أو المعهد المحول منه و صورة من شهادة الميلاد وخطاب من الادارة المركزية لشئون الطلاب بالجامعة موجه إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.