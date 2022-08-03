تدريب هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة أسوان على طرق تمويل الأبحاث

أسوان - صلاح المسن

تجري جامعة أسوان تدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة أسوان علي طرق تمويل المشروعات البحثية محليا ودوليا.

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان بأنه ستقام اليوم الأربعاء الموافق 3 من أغسطس 2022 ورشة عمل تدريبية هامة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة بعنوان " حدد فرص التمويل المحتملة في منطقة البحث الخاصة بك""Identify Potential Funding Opportunities in your Research Area "

واكد الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان في "تصريحات صحفية"علي ان ذلك تحت إشراف مكتب المنح والتعاون الدولي المعروف بالجايكو وهو أحد مكونات مجمع تايكو أسوان، للتنسيق مع الهيئات المانحة المحلية والدولية لعقد دورات تدريبية مكثفة للباحثين بالجامعة لرفع قدرتهم على التقدم لجهات التمويل المختلفة لتمويل مشروعاتهم البحثية والعمل علي إيجاد فرص للتعاون الدولي والسفر في منح خارجية.

واضاف الدكتور ابوالحسن الشاذلي وبناء على تكليف الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة قام الدكتور محمد جابر عباس، بالتنسيق مع بنك المعرفة المصري وأكاديميات نيتشر البحثية التابعة للناشر سبرينجر نيتشر SpringerNature. وبناءا عليه أعلن تايكو أسوان عن فتح باب التسجيل لورشة عمل تدريبية اونلاين لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، حيث سيقوم بالتدريب الدكتورهونج شين والدكتور محمد رائد ، في تمام الساعة الخامسة الى السابعة مساء اليوم الأربعاء اونلاين على تطبيق زووم الإلكتروني وسيحصل الباحثون الذين يجتازون تقييم ما بعد ورشة العمل على شهادات أكاديميات نيتشر البحثية.

وأوضح الدكتور أبوالحسن الشاذلي أحمد يونس، بأن تايكو أسوان يخطط للمزيد من مثل هذه الدورات المكثفة بناءا على تكليفات رئيس الجامعة وحرصه على رفع قدرات الباحثين بالجامعة وحصول الجامعة على تمويلات من جهات بحثية محلية ودولية مما يسهم في إضافة دخل للجامعة من مصادر خارجية وتخفيف العبئ عن الموازنة العامة وكذلك لزيادة النشر العلمي وتصنيف الجامعة الدولي.