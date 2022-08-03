اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 10:24 م
أكرم القصاص
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تحالف الفتح العراقي: لا حل للأزمة إلا عبر التهدئة

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 09:52 م
تحالف الفتح العراقي: لا حل للأزمة إلا عبر التهدئة العراق - أرشيفية
أ ش أ

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قال زعيم تحالف الفتح العراقي، هادي العامري، اليوم الأربعاء، أنه لا حل للازمة الحالية إلا عبر تهدئة التشنجات، والجلوس على طاولة حوار.


وقال العامري في بيان ورد لقناة السومرية نيوز، "نؤكد ما أكدنا سابقا أن لا حل للأزمة الحالية إلا عبر تهدئة التشنجات، وضبط النفس، والجلوس على طاولة الحوار البناء الجاد، لذلك نؤيد ما جاء ببيان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أول أمس بخصوص الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد، والذي دعا فيه إلى حوار وطني شامل ، ونشد على أيدي كل الخيرين الساعين للوصول إلى مخرج لهذه الأزمة يرضي كل الأطراف".


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