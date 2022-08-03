اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بولندا: استقبلنا 5 ملايين و224 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 11:37 ص
بولندا: استقبلنا 5 ملايين و224 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية لاجئين
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا ارتفع إلى 5 ملايين و224 ألف لاجئ، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي.
 
وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" اليوم الأربعاء - أن البلاد استقبلت  الثلاثاء 22 ألف وافد من أوكرانيا، فيما غادر 23 ألفا و600 أوكراني للعودة إلى بلادهم.. مشيرة إلى أن عدد العائدين من بولندا إلى أوكرانيا بلغ حتى الآن 3.33 مليون شخص وذلك منذ فبراير الماضي.
 
يشار إلى أن بولندا مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.
 
 

بولندا

لاجئين

روسيا

اوكرانيا

خدمات اللاجئين



الموضوعات المتعلقة

بولندا تدين هجوما صاروخيا روسيا بالقرب من حدودها مع أوكرانيا

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 10:48 ص

بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى 5 ملايين و201 ألف لاجئ

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 10:34 ص

مطار مرسى علم يستقبل اليوم 20 رحلة دولية بينها 5 رحلات تشيكية و7 من بولندا

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 05:00 ص

بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى 5.15 مليون لاجئ

الأحد، 31 يوليه 2022 10:14 ص

بولندا وكوريا الجنوبية بصدد إبرام صفقة سلاح ضخمة بقيمة 14.5 مليار دولار

الجمعة، 29 يوليه 2022 05:17 م

بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا لـ5 ملايين و104 آلاف شخص

الجمعة، 29 يوليه 2022 11:02 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة