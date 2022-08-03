اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 04:44 م
أكرم القصاص
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اليونان: انتشال 29 شخصًا من قارب متهالك قبالة سواحل البلاد

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 03:34 م
اليونان: انتشال 29 شخصًا من قارب متهالك قبالة سواحل البلاد مهاجرون غير شرعيين - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن خفر السواحل اليوناني أنه تم انتشال 29 شخصًا من قارب شراعي متهالك قبالة السواحل الجنوبية الغربية للبر الرئيس اليوناني.


وأضاف خفر السواحل - حسبما نقلت شبكة " إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء أن "سفينة أبحاث ترفع العلم النرويجي تمكنت من انتشال الركاب - الذين من بينهم 10 أشخاص وامرأة و18 قاصرًا من أفغانستان وإيران وبنجلاديش - ونقلتهم إلى مدينة كالاماتا جنوبي اليونان". 


وأوضح أنه "تم إبلاغه مساء أول الإثنين بشأن قارب يواجه مشكلة على بعد 155 كيلو مترًا جنوب غرب بلدة بيلوس بمنطقة بيلوبونيز جنوبي اليونان، وأن القارب قد أبحر من الساحل التركي من مكان بالقرب من مدينة إزمير، وكان على الأرجح متجه إلى إيطاليا".


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خفر السواحل اليوناني

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