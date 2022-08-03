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النسور السوداء.. فريق طيارين كوريا الجنوبية فوق سماء الأهرامات.. صور

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 09:52 ص
النسور السوداء.. فريق طيارين كوريا الجنوبية فوق سماء الأهرامات.. صور العرض الجوى
كتب زكى القاضى

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رصدت كاميرا "اليوم السابع" انطلاق العرض الجوي لفريق النسور السوداء لدولة كوريا الجنوبية، وذلك خلال المشاركة فى فعاليات العرض الجوى Pyramids Air Show 2022 وذلك في منطقة الأهرامات، حيث تسمع وتشاهد الطائرات المشاركة في سماء القاهرة الكبرى.
 
يشارك فى العرض فريق النسور السوداء الكورى الجنوبى (Black Eagles) بعدد من الطائرات التى ستنفذ عدداً من العروض الجوية المتميزة بالتزامن مع تقديم فريق النجوم الفضية المصرى (Silver Stars) وفريق طائرات الهيل جازيل المصرى (حورس) عروضاً جوية مبهرة، وكذا تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عدد من العروض أثناء فعاليات المهرجان.
 
كما تشارك الموسيقات العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة.
 
عرض النسور السودا (1)
عرض النسور السودا (1)

عرض النسور السودا (2)
عرض النسور السودا (2)

عرض النسور السودا (3)
عرض النسور السودا (3)

عرض النسور السودا (4)
عرض النسور السودا (4)

عرض النسور السودا (5)
عرض النسور السودا (5)

عرض النسور السودا (6)
عرض النسور السودا (6)

عرض النسور السودا (7)
عرض النسور السودا (7)

عرض النسور السودا (8)
عرض النسور السودا (8)

عرض النسور السودا (9)
عرض النسور السودا (9)

عرض النسور السودا (10)
عرض النسور السودا (10)

عرض النسور السودا (11)
عرض النسور السودا (11)
 
 

العرض الجوى

القوات المسلحه

القوات الجويه

صوت الطيارات

صوت طيارات



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