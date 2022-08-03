القبض على سائق لودر تسبب فى مصرع 3 أشخاص بالبساتين

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث من القبض علي سائق لودر تسبب فى وفاة 3 أشخاص من بينهم طفلة عمرها سنتين، بعدما كان يسير عكس الاتجاه وصدم سيارة ملاكى يستقلونها بطريق الاوتوستراد بمنطقة البساتين، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الأوتوستراد، بنطاق منطقة البساتين.

وانتقل رجال المباحث للمكان وتبين من خلال الفحص، اصطدام سائق لودر يسير عكس الاتجاه بسيارة ملاكي يستقلها الضحايا مما أسفر عن مصرع كلا من السائق، وسيدة تدعي "ابتسام. ع"، وطفلة تدعي "مكة. ط"، عمرها عامين، وإصابة فتاة بجروح غائرة.

وتم نقل جثامين الضحايا لمشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة وتمكن رجال الشرطة من ضبط السائق المتسبب في الحادث.