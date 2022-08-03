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العرض الجوى (Pyramids Air Show 2022) ينطلق فوق الأهرامات.. صور

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 09:10 ص
العرض الجوى (Pyramids Air Show 2022) ينطلق فوق الأهرامات.. صور العرض الجوى
كتب زكى القاضى

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انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات  العرض الجوى Pyramids Air Show 2022 وذلك في منطقة الأهرامات، حيث تسمع وتشاهد الطائرات المشاركة في سماء القاهرة الكبرى .
 
ويشارك فى العرض فريق النسور السوداء الكورى الجنوبى (Black Eagles) بعدد من الطائرات التى ستنفذ عدداً من العروض الجوية المتميزة بالتزامن مع تقديم فريق النجوم الفضية المصرى (Silver Stars) وفريق طائرات الهيل جازيل المصرى (حورس) عروضاً جوية مبهرة , وكذا تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عدد من العروض أثناء فعاليات المهرجان.
 
كما  تشارك الموسيقات العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة .
 
خاص-(1)
 

 

خاص-(2)
 

 

 


العرض الجوى

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