السويسريون المقيمون بالغردقة يحتفلون باليوم الوطنى السويسرى.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت القنصلية الفخرية السويسرية بمدينة الغردقة بمنطقة الجونة، تجمعا للسويسريين بمدينة الغردقة، تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطنى السويسرى، حيث تم تنظيم تجمع لهم لتعرفهم على بعضهم البعض وعرض الخدمات التى يمكن أن تقدمها القنصلية الفخرية لهم.

نسق التجمع وحفل التعارف تزامنا مع اليوم الوطنى السويسرى من خلال فيرونيك لوسى - القنصل الفخرى بالغردقة، وتحت اشراف من سيمون هوش - مندوب مجلس السويسريين بالخارج بمصر.

من جانبها قالت سيمون هوش مندوب مجلس السويسرين بالخارج فى مصر، إن تجمع السويسريين المقيمين فى الغردقة، جاء تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطنى السويسرى ولتعريفهم بالخدمات المقدمة لهم وكذلك للتعارف فيما بينهم .

وأكدت فيرونيك لوسى - القنصل الفخرى السويسرى بالغردقة ان تم دعوة السويسريين لإحياء اليوم الوطنى السويسرى وللتعرف على الخدمات المقدمة لهم وأن هناك الكثيرين منهم لا يعرفون بعضهم البعض ومقيمين فى مدينة واحدة.

وتحتفل سويسرا فى الأول من أغسطس كل عام باليوم الوطنى السويسرى وهو نشأة سويسرا عام 1291، عندما اجتمعت ثلاثة كانتونات وهى شفيتس وأونترفالدن ويوري، ووقّعت ميثاق تحالف دفاعى فيما بينها، يعرف باسم "الميثاق الدائم".

كان هذا الميثاق بمثابة حجر الأساس لولادة الكونفدرالية السويسرية، الذى أطلق عليه فيما بعد اسم سويسرا، نسبة إلى كانتون شفيتس، وبعد الانتصار التاريخى الذى حققه السويسريون عام 1315 فى مَعْرَكة مورغَارتِنْ ضد القوات النمساوية تحت حُكم عائلة هابسبورغ، انضمت كانتونات سويسرية أخرى إلى التحالف، منها لوتسرن فى عام 1332 وزيورخ فى عام 1351 وغلاروس وتسوغ فى عام 1352، ثم برن فى عام 1353.

وشكلت هذه الكانتونات الثمانية النّواة الأولى للفدرالية السويسرية، ثم سرعان ما التحقت بها خمسة كانتونات أخرى خلال الفترة ما بين 1481 و1513 وأصبح المجموع ثلاثة عشر كانتونا.

واستطاعت سويسرا فى عام 1499 انتزاع استقلالها التام من الإمبراطورية الجرمانية، التى كانت تعرف باسم الإمبراطورية الرومانية المقدسة وكان يحكمها أحد أفراد عائلة هابسبورغ، إلا أن الإمبراطورية لم تعترف بهذا الاستقلال رسميا إلا فى عام 1648 بموجب معاهدة وستفاليا.



احتفال السويسرية باليوم الوطني لهم



أحياء اليوم الوطني السويسرى



الاحتفال باليوم الوطني السويسرى



القنصلية الفخرية بالغردقة تنظم يوم للتعارف



تجمع السويسرية بالغردقة



جانب من احتفال السويسرية باليوم الوطني