اعرف أسعار التعاقد على دوار الشمس الزيتى وفول الصويا مع مزارعى الفيوم

قال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم أنه تم تطبيق نظام الزراعة التعاقدية العام ذ بالتعاون بين وزارة التموين وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي معهد بحوث المحاصيل الحقلية والمتمثل فى قسم بحوث المحاصيل الزيتية على محصولى دوار الشمس وفول الصويا.

ولفت وكيل وزارة الزراعة أنه تم تحديد سعر طن دوار الشمس الزيتي من المزارعين بسعر 10000 حتى 12000 جنيه حسب الجودة وكذلك تحديد سعر طن فول الصويا بمبلغ ، وفول الصويا بسعر 13000 جنيه بالاتفاق مع مركز الزراعة التعاقدية بالوزارة.