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اتحاد منتجي الدواجن: زيادة العرض خفضت الأسعار.. وطبق البيض بـ65 جنيها

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 07:43 م
اتحاد منتجي الدواجن: زيادة العرض خفضت الأسعار.. وطبق البيض بـ65 جنيها اسعار البيض
كتب أحمد عرفة

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قال أحمد نبيل عبدالله، نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إن زيادة المعروض ساهم في تخفيض أسعار البيض.
وأكد عبدالله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، ضرورة دعم المنتج المصري لا سيما بعد زيادة أسعار الأعلاف 2000 جنيه الأسبوع الماضي، مما رفع أسعار الدواجن والبيض.
 
وأوضح أن سعر طبق البيض في المزرعة يبلغ 55 جنيها، بينما يبلغ للمستهلك 65 جنيه، كما تراجعت أسعار الدواجن نتيجة المعروض الكبير لتبلغ 27 جنيها في المزرعة و35 جنيها للمستهلك.
 

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