إعرف الفرق بين المنطقة الزرقاء والخضراء فى مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ

كتبت منال العيسوى

بدأت ملامح التنظيم لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة ل تغير المناخ في دورتها السابعة والعشرين ،تتضح ضمن فاعليات استضافة مصر نهاية العام الحالي بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 الى 18 نوفمبر.

خلال هذا التقرير نرصد الفرق بين المنطقة الزرقاء والخضراء فى مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ



المنطقة زرقاء

الجزء اللوجستي للمؤتمر سيتكون من منطقة زرقاء تضم قاعة المؤتمرات بالملحق الخاص بها، وهذا يتبع اتفاقية الأمم المتحدة وتحت إداراتها.

المنطقة الزرقاء ستتم بها كل الفاعليات الرسمية

وتضم أيضا عدد من قاعات التفاوض والأحداث الجانبية وأجنحة الدول.



المنطقة الخضراء

هي المنطقة التي ستكون ملاصقة للمنطقة الزرقاء، وبناء على أهمية أن تعطى مصر فرصة للشباب والمرأة والمجتمع المدني، ليكون هذا مؤتمر شمولي ولعرض المشروعات القومية والجمهورية الجديدة ، كما تحرص إدارة المؤتمر على أهمية وجود القطاع الخاص لتسريع وتيرة العمل المناخي.

جدير بالذكر أنه يتم العمل حاليا من اجل تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينه صديقة للبيئة وأقرب ما تكون إلى مدينة خضراء من خلال التعاون مع وزارة السياحة والاثار والبيئة، لتغيير نظام الطاقة في الفنادق من طاقة تقليدية إلى طاقة شمسية وتغيير منظومة المخلفات الصلبة في شرم الشيخ من ناحية الجمع والنقل والتدوير وكذلك العمل على زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة سواء بالمطار او قاعة المؤتمرات وأخيرا النقل الكهربائي والنقل بالاعتماد على الغاز الطبيعي.