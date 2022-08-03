إصابة 3 أشخاص بإعياء داخل إحدى قطارات الصعيد ونقلهم إلى مستشفى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 3 أشخاص اليوم الأربعاء بإعياء وعدم إتزان داخل إحدى قطارات الصعيد، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

وتلقى اللواء أسامة حلمى مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ من إحدى القطارات بوجود 3 حالات أعياء وعدم إتزان داخل القطار .

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف كلا من: نصر .ع .ا: 25 سنة ، :محمود .ع.م: 22 سنة ، :منصور .ع.ا: 22 سنة جميعهم مقيمون محافظة سوهاج مصابين بإعياء وعدم إتزان .

تم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعى ومنها إلى مستشفى بنى سويف التخصصى لإجراء الفحوصات الطبية لهم داخل المستشفى.