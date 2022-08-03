إزالة 37 حالة تعد بالبناء المخالف خلال حملات مكثفة بـ3 مراكز فى المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حملات المتابعة الميدانية التي تنفذها الوحدات المحلية للحالة العامة داخل المراكز والقرى التابعة لها، لرصد حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة كافة أشكال التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

وأكد محافظ المنيا، أن مديرية التموين تواصل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإيقاف الدعم الذى يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية سواء كان هذا الدعم من التموين او الخبز او الاسمدة ، حيث يتم اعداد كشفاً بأسماء المتعدين على الأراضي الزراعية والذين تم إتخاذ اجراءات قانونية ضدهم لمديرية التموين لاتخاذ اللازم لافتاً الى انه يتم حذف البطاقة اذا كان المتعدي رب الاسرة أما اذا كان فردا داخل البطاقة فيتم حذفه فقط مع استمرار البطاقة.

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية في ازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، ففى مركز ملوى،تم ازالة 7 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف بقرية قلندول، كما تم إيقاف أعمال هدم منزل بدون استخراج رخصة هدم، وكذلك إيقاف أعمال شدة خشبية بدون ترخيص بقرية منشأة المغالقة التابعة لمجلس قروى دروة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة مطاي، واصلت الوحدة المحلية جهودها في تنظيم حملات ازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية حيث تم ازالة 27 حالة تعدى على أرض أملاك ري بقرية حلوة حيث تمت الازالة حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وفى مركز بنى مزار، تم ايقاف حالة إعادة بناء لبرج بحي شرق المدينة كان قد تم ازالته سابقاً خلال حملة مكبرة، وذلك خلال حملة الإزالات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية لرصد وإيقاف حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتطبيق القانون على المخالفين.



إزالة التعديات



إزالة التعديات



إزالة التعديات



إزالة التعديات