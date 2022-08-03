إزالة 3 تعديات على مساحة 2 قيراط و 5 سهم فى المحلة بالغربية

الغربية ــ عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة على استمرار أعمال إزالة التعديات على الاراضي الزراعية في المهد تحت إشراف المهندس حيدر عطا الله نائب رئيس المدينة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للعامرية والجابرية حيث تم إزالة ثلاثة حالات تعدى على الأرض الزراعية بقرى كفر العبايدة و السجاعية

الحالة الأولى بالوحدة المحلية لقرية الجابرية ، ناحية كفر العبايدة باسم المخالف فهمي أحمد ابراهيم على مساحه 1 قيراط و 12 سهم عبارة عن مباني بلوك وتم إزالة جميع البلوكات.

والحالة الثانية بالوحدة المحلية لقرية الجابرية ، ناحية كفر العبايده باسم المخالف فاطمة محروس محمد عبارة عن مبنى خرساني متكامل على مساحه 1 قيراط و تم إزالة المبنى، والحالة الثالثة بالوحدة المحلية لقرية العامرية ، ناحية السجاعية باسم المواطن سلطان ابوالمجد ابراهيم عبارة عن سمل خرساني على مساحة 17 سهم و تم تكسير السمل و إزالته.

شارك فى الحملة المهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية والمهندس تامر عبد البارى إدارة بناء و تنمية القريه ومسعد شعيرة رئيس وحدة الجابرية و إبراهيم حرحيرة رئيس وحدة العامرية.

أكد الجروانى على مصادرة مواد البناء و ايقاف جميع أعمال التعديات و التحفظ على المعدات المشاركة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.