أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم وجاءت كالتالى:-

‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلو جرام.

‏‎‏‎- البطاطس 7.25 جنيه.

‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.25 جنيه

‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ3 جنيهات.

‏‎‏‎- الكوسة ب 11 جنيه .

‏‎‏‎- الجزر بـ 7.5جنيه.

‏‎‏‎- الخيار بـ 8 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ11 جنيها.

‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.

‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ 5.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ5 جنيهات

‏‎‏‎- الفلفل الألوان 13 جنيها.

‏‎‏‎- الليمون بـ 12 جنيها.

- فاصوليا بـ15‎ جنيها.

‏- بلح بارحى بـ34 جنيها.

- بامية بـ23‎ جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.

‏‎- وورق عنب بـ19 جنيها.

‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى بـ30 جنيها.

‏- عنب أحمر بـ12.5 جنيه.