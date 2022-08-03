اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 01:23 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اسعار الخضروات
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
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‏‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم وجاءت كالتالى:-
 
 
‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلو جرام.
 
‏‎‏‎- البطاطس 7.25 جنيه.
 
‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.25 جنيه
 
‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ3 جنيهات.
 
‏‎‏‎- الكوسة ب 11  جنيه .
 
‏‎‏‎- الجزر بـ 7.5جنيه.
 
‏‎‏‎- الخيار بـ 8 جنيهات .
 
‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
 
‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ11 جنيها.
 
‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.
 
‏‎‏‎- الباذنجان العروس بـ 5.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ5 جنيهات
 
‏‎‏‎- الفلفل الألوان 13 جنيها.
 
‏‎‏‎- الليمون بـ 12 جنيها.
 
- فاصوليا بـ15‎ جنيها.
 
‏- بلح بارحى بـ34 جنيها.
 
- بامية بـ23‎ جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
 
‏‎- وورق عنب بـ19 جنيها.
 
‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى بـ30 جنيها.
 
‏- عنب أحمر بـ12.5 جنيه.
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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