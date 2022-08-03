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أرقام جلوس ومقار لجان امتحان الطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:25 م
أرقام جلوس ومقار لجان امتحان الطلبة المتقدمين لمدارس المتفوقين وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أرقام الجلوس ومقار اللجان وموعد الاختبارات للطلاب المتقدمين لمدرسة المتفوقين بنين، حيث طالبت وزارة التربية والتعليم من الطلاب المتقدمين للاختبارات الالكترونى الاطلاع على دليل أداء الاختبارات لتجنب أى معوقات أثناء تأديته.
 
https://shamseat.emis.gov.eg/
 
 
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن اليوم أخر موعد لتلقى طلبات التقدم للالتحاق بمدارس العلوم والتكنولوجيا، موضحة أنه تم فتح الموقع الإلكترونى لتلقى طلبات الطلاب الراغبين فى التقدم لمدارس المتفوقين تحقيقًا لرغبة كثير من أولياء الأمور والطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل على الموقع الإلكتروني أثناء الفترة المدرجة بإعلان التقدم.
 
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم تعديل موعد الامتحانات التي كانت من المقرر عقدها بدء من يوم السبت 2022/8/6 إلى يوم السبت الموافق 2022/8/13.
 
وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إنه سيتم إعلان أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لمدرسة المتفوقين بعين شمس خلال الأسبوع الحالى على أن تٌعقد امتحانات القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس بنفس المواعيد المقررة بإعلان التقدم الخاص بهم، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى جاهدة في التوسع في إنشاء تلك النوعية من المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، تلبية لرغبات الطلاب وأولياء الأمور.
 

 


التربية والتعليم

التقدم لمدارس المتفوقين

تلقى طلبات التقدم لمدارس المتفوقين

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