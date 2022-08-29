2679 طالبا وطالبة أدوا الكشف الطبى بجامعة قناة السويس.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة رئيس جامعة قناة السويس، أنه خلال الأسبوع الأول من الكشف الطبى لطلاب المرحلة الأولى والثانية تم الكشف على 2679 طالبا وطالبة بالإدارة العامة للخدمات الطبية بالجامعة وتابع رئيس الجامعة أن الكشف مستمر حتى نهاية شهر سبتمبر القادم.

وأعلن "مندور" أن الكشف على الطلاب المتقدمين لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية سيبدأ فور ظهور نتيجة التنسيق، ويتم الكشف الطبى بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف تنفيذى الدكتورة سمر فتحى صديق مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية.

وتابع رئيس الجامعة أن الإدارة الطبية قامت باستقبال طلاب المدن الجامعية القدامى حيث بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الكشف الطبى حتى الآن 1547 منذ بدء الكشف الطبى لطلاب المدن القدامى بداية شهر أغسطس، ويستمر بالتوازى مع الكشف الطبى للمستجدين، مشيراً إلى أن الإدارة الطبية اتخذت أقصى درجات الاستعداد للتسهيل على الطالب والتقليل من وقت الانتظار قدر المستطاع.

فيما أفاد الدكتور محمد عبد النعيم أن الإدارة الطبية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية بتقليل تكدس الطلاب لإجراء الكشف الطبى حيث يقوم الطلاب بالتسجيل مسبقا لتحديد ميعاد للكشف لتقليل فترة الانتظار والتجمعات من خلال اللينك المرفق والخاص بالتسجيل، ويقوم الطالب أولا بالتسجيل عبر الرابط الخاص بالكشف الطبى وادخال البيانات الخاصة به، وبالتالى يتم تحديد ميعاد الكشف الطبى مسبقا، ثم يقوم بطباعة استمارة الكشف الطبى سواء للطالب المستجد أو استمارة الكشف الطبى الخاصة بالمدن ومن خلال الرابط يتعرف الطالب على التعليمات العامة خلال الكشف الطبى والاوراق اللازمة لإحضارها اثناء الكشف وقد تم تحديد مدخل خاص لدخول الطلاب ومدخل آخر لخروج الطلاب، بالإضافة لتحديد أماكن خاصة لانتظار أولياء الأمور لتطبيق كافه الاجراءات الاحترازية وتقليل الزحام والتكدسات أثناء الكشف الطبى، مع تحديد ساحات انتظار خارجيه لأولياء الأمور والطلاب لتفادى الازدحام داخل الادارة أو الانتظار فى الشمس فترات طويله وذلك تسهيلاً على أبنائنا الطلاب.

وحول إجراءات الكشف الطبى صرحت الدكتورة سمر فتحى أنه تم إعداد 4 شبابيك تستقبل الطلاب للتغلب على التكدس لإتمام الإجراءات الإدارية، مع تجهيز 3 نقاط للكشف الطبى داخل الإدارة الطبية، بالإضافة لنقطة الكشف الطبى للطلاب الجامعة من السنوات السابقة، وذلك تحت إشراف مديرى الإدارات بحيث يتوجه كل طالب للنقطة الطبية الخاصة به لإنهاء كافه الاجراءات المطلوبة من كشف الباطنة والعظام والرمد ثم التوجه لتوقيع الكشف بعيادة الأسنان، وتننتهى الإجراءات بإجراء التحاليل بمعمل الإدارة ثم تختتم الخطوات بمراجعة إنهاء إجراءات الكشف الطبى وختم وتوقيع كبير الأطباء.



الإدارة الطبية تستقبل الطلاب



جانب من إجراء الكشف الطبى



جانب من استقبال الطلبة



جانب من الكشف الطبى