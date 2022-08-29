وزير الدولة للإعلام فى الأردن يؤكد لوفد إعلامى مصرى أهمية بناء تحالف عربى لمواجهة خطر السوشيال

كتب: أحمد جمعة

استقبل وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، اليوم الإثنين، في دار رئاسة الوزراء الأردنية، وفداً إعلامياً مصرياً يزور الأردن.

وأكد الشبول خلال اللقاء أهمية العلاقات المتينة التاريخية التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، والتي يرعاها الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الشبول إن هناك ثباتاً وتوافقاً في المواقف والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، مؤكداً أن أمن مصر واستقرارها من أمن الأردن واستقراره، كما تؤكِّد قيادتا البلدين دائماً.

وأشاد بدور وسائل الإعلام المصرية في تغطيتها للأحداث الأردنية ووقوفها إلى جانب المملكة في مختلف القضايا التي تمر بها، انطلاقاً من العلاقة الوثيقة التي تجمع البلدين قيادة وحكومة وشعباً.

ولفت الشبول إلى اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب الذي سيعقد في القاهرة الشهر المقبل، والذي سيبحث عدداً من القضايا وفي مقدمتها، القضايا التي تهم الإعلام العربي وأثر وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمعات العربية.

وأكد أهمية المبادرة التي طرحتها خمس دول عربية للتواصل مع الشركات العالمية لبحث وضع آلية جديدة للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، مبيناً أنه جرى تكليف اتحاد إذاعات الدول العربية لوضع تقرير فني سيبحث في اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب.

كما أكد الشبول أهمية بناء تحالف عربي لمواجهة خطر وسائل التواصل الاجتماعي التي استحوذت على الإعلان من وسائل الإعلام، مشدداً على أن الإعلان هو حق لوسائل الإعلام.

ولفت إلى أن هناك فرصة لوسائل الإعلام لاستعادة دورها وألقها من خلال إثبات روايتها وتفنيد الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تنتشر على بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

وتطرق الشبول خلال اللقاء إلى مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودور جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عنها ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وأهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، إلى جانب وقوف الأردن بقيادة جلالته إلى جانب الأشقاء العرب في مختلف القضايا العربية.

كما تطرق إلى مختلف التحديات التي تواجه الأردن داخلياً وخارجياً، ومنها حماية الحدود الشمالية الشرقية من مخاطر التهريب والمخدرات، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تقف بحزم وثبات في مواجهة هذه المخاطر.

وعرض وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني الإجراءات التي اتخذها الأردن حيال تداعيات أزمة كورونا والأزمة الروسية – الأوكرانيَّة ولا سيما آثارهما الاقتصادية.

وأشار إلى اختيار إربد عاصمة للثقافة العربية ومادبا عاصمة للسياحة العربية هذا العام، والتي تتضمن فعاليات عربية واستضافة وفود من خارج المملكة في إطار التعاون الثقافي والسياحي العربي.

وتحدث أعضاء الوفد المصري عن خطر وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمعات العربية، ومدى تأثيرها على تغيير عادات وثقافات الشعوب خلال السنوات المقبلة.

وأكدوا أهمية العمل الجمعي العربي لإيجاد بديل عن وسائل التواصل الاجتماعي عربياً، منبهين لخطورة السلبية التي تنتشر على هذه الوسائل وتأثيرها على المزاج العام.

وأشاروا إلى أهمية قمة العلمين التي عقدت في الساحل الشمالي المصري الأسبوع الماضي في بحث القضايا العربية، لافتين إلى أبرز المواضيع التي سيطرحها مجلس وزراء الإعلام العرب خلال اجتماعه في الشهر المقبل.

وتأتي زيارة الوفد الإعلامي المصري في إطار برنامج تواصلي تنفذه الحكومة يتضمن استضافة شخصيات إعلامية عربية لاطلاعهم على جهود الأردن في مسارات الإصلاح والتحديث السياسي والاقتصادي والإداري والتعريف بفعاليات إربد عاصمة الثقافة العربية ومادبا عاصمة السياحة العربية.

يشار إلى أن البرنامج التواصلي للوفد المصري تنفذه الحكومة من خلال مكتب وزير الدولة لشؤون الإعلام وهيئة تنشيط السياحة، خلال الفترة من 28 آب الحالي وحتى 2 أيلول، إذ تمت دعوة مجموعة شخصيات إعلامية مصرية، بالتنسيق مع سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة.

ويضم الوفد المصري الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير ومجلس إدارة اليوم السابع، ورؤساء تحرير بعض الصحف، وعضوين من مجلس الشيوخ، وكتاباً صحفيين، وسيقوم بلقاءات مع وزراء وشخصيات إعلامية محلية، وزيارات إلى مؤسسات حكومية، ومناطق سياحية.