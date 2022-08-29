اليوم السابع
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الإثنين، 29 أغسطس 2022 05:38 م
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وزيرة الهجرة: تنسيق كامل مع الوزارات لتقديم الرعاية والدعم للمصريين بالخارج

الإثنين، 29 أغسطس 2022 05:05 م
وزيرة الهجرة: تنسيق كامل مع الوزارات لتقديم الرعاية والدعم للمصريين بالخارج السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة
كتب ــ محمود راغب

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قالت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، إن من بين مهام الوزارة تذليل كافة العقبات والمشاكل التى قد تواجه أبناء الوطن فى الخارج .
 
وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى لقاء صحفى، أن من أهم ملفات الوزارة أيضا الاهتمام بعمل نظام التأمين على الحياة للمصريين فى الخارج، مشيرة إلى الدور الذى بذلته الوزارة بالتعاون مع المجمعة التأمينية بعد تعرض أسرة مصرية فى المملكة لحادث هناك أثناء العواصف الترابية التى شهدتها المملكة .
 
وتابعت السفيرة سها جندى، أن هناك تعاونا مع وزارة التعليم العالى ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للجامعات وغيرها من الجهات، وذلك لتذليل العقبات التى تواجه الطلبة المصريين الدارسين بالخارج خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية .
 
وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أنه سيكون هناك تنسيقا كاملا مع الوزارات المختلفة لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمصريين بالخارج.
 
ولفت إلى أن من ضمن محاور عمل الوزارة يأتى ملف الكيانات المصرية بالخارج، لافتة إلى أن الوزارة تسعى لتوحيد صف الكيانات المصرية بالخارج على حب مصر .
 
 وقالت وزيرة الهجرة، إنها ستجرى زيارة الأسبوع المقبل لمقر الوزارة فى العاصمة الإدارية لمتابعة الإجراءات الخاصة بالانتقال لمقر الوزارة هناك، مشيرة إلى أنها ستولى اهتمام أيضا للجولات الخارجية للمصريين فى الخارج للتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم من خلال لقاءات مباشرة مع الجاليات . 
 
 
 

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