اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 أغسطس 2022 08:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة الهجرة تشارك فى ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة

الإثنين، 29 أغسطس 2022 07:37 م
وزارة الهجرة تشارك فى ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة شباب العاصمة الإدارية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شاركت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، فى فعاليات النسخة الأولى من ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة، والذى يعقد برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة، بحضور نحو 1500 من ممثلى وزارات ومؤسسات الدولة.

ومن ناحيتها، وجهت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، بعرض أبرز الإنجازات التى حققتها الوزارة خلال الأعوام السبع الماضية، ومن بينها المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتى أطلقت لمواجهة الهجرة غير الشرعية، والمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" والتى أطلقت لربط أولادنا بالخارج بهويتهم وتاريخهم.

يأتى مركز وزارة الهجرة للحوار لشئون المصريين بالخارج "ميدسي" ضمن الملفات التى تعرضها الوزارة فى الملتقى، لتسليط الضوء على جهود التواصل مع طلابنا الدارسين بالخارج، بجانب عروض توضيحية لأبرز جهود الوزارة فى ملفات التواصل مع المصريين بالخارج، على اختلاف شرائحهم وتخصصاتهم.

وتعد مشاركة وزارة الهجرة فى الملتقى حرصًا منها على التشارك والتواصل مع شباب الوزارات المختلفة وأجهزة الدولة، وإيمانًا منها بأهمية تبادل الأفكار والرؤى بين الشباب، بجانب المشاركة فى مختلف النقاشات التى تعرض استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

ويتمثل الهدف الرئيسى من تنظيم الملتقى فى مواكبة التغيرات ورسم خارطة طريق لمستقبلٍ مستدامٍ وبناء جيلٍ قادرٍ على التغير لرفعة الوطن وريادته. ويمثل الملتقى فرصة حقيقية لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار البنّاءة وتعزيز مشاركة الشباب باعتبارهم قادة المستقبل ولما لهم من دور فعّال فى بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة.

ويشارك بالملتقى 1500 من الشباب من 26 وزارة وهيئة، بالإضافة إلى عددٍ كبيرٍ من الإعلاميين والصحفيين والشخصيات العامة وممثلى المؤسسات والجهات المانحة الدولية والمحلية والشركاء.

وتتضمن أجندة الملتقى عددًا من الفعاليات منها زيارة الحى الحكومى ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح ومعرض المنتجات الوزارية لعرض برامج كل وزارة وأنشطتها وخدماتها، ولقاء بين المشاركين يتضمن عرض فيديو توضيحى لكل وزارة ومقترحات وتوصيات لبرامج وأنشطة مشتركة، بالإضافة إلى جلسة افتتاحية عن العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة كبار رجال الدولة والوزراء والشخصيات المرموقة.

ويعد ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة يعد أول تجمع حكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة على مستوى الوزارات، لمواكبة متغيرات الجمهورية الجديدة ورسم خارطة الطريق لمستقبل مستدام لجيل قادر على التغير لرفعة وريادة الوطن.

 


وزيره الهجره

العاصمه الاداريه

ملتقى شباب العاصمه الاداريه



الموضوعات المتعلقة

وزيرة الهجرة: تنسيق كامل مع الوزارات لتقديم الرعاية والدعم للمصريين بالخارج

الإثنين، 29 أغسطس 2022 05:05 م

وزيرة الهجرة: مصلحة المواطن المصرى فى الخارج على رأس اهتمامات الوزارة

الإثنين، 29 أغسطس 2022 04:43 م

وزيرة الهجرة تبحث إدماج علمائنا بالخارج فى الترويج للطفرة الصحية بمصر

الخميس، 25 أغسطس 2022 09:27 ص

وزيرة الهجرة: تحركنا سريعا للوصول للطالبة المصرية بألمانيا وهى بصحة جيدة

السبت، 20 أغسطس 2022 11:43 م

وزيرة الهجرة: الوصول إلى طالبة مصرية بألمانيا ناشدت أسرتها بالبحث عنها عقب اختفائها

السبت، 20 أغسطس 2022 05:31 م

فى أول لقاء لوزيرة الهجرة بهم.. الكيانات المصرية بالخارج تقدم مقترحاتها للسفيرة سها الجندى.. نقل الجثامين وربط الأجيال بالوطن وفرص الاستثمار أهم الملفات.. والوزيرة تتعهد بتحقيق التواصل المباشر مع الجميع

الخميس، 18 أغسطس 2022 12:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة