اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزارة الدفاع الروسية تعلن موعد مناورات "فوستوك 2022" الاستراتيجية

الإثنين، 29 أغسطس 2022 02:00 ص
وزارة الدفاع الروسية تعلن موعد مناورات "فوستوك 2022" الاستراتيجية الجيش الروسي- أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستطلق مناورات "فوستوك 2022" البرية والبحرية والجوية الاستراتيجية في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر المقبل.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم"  مساء الأحد إلى أن المناورات ستجرى في 7 ميادين شرقي البلاد.

ومن المقرر أن تجرى التدريبات في 7 ميادين للدفاع الجوي، وكذلك في المياه والمناطق الساحلية لبحر أوخوتسك وبحر اليابان في أقصى شرقي روسيا.

وأوضحت أن القوات المشاركة في المناورات ستتدرب على ضمان الأمن العسكري في شرق البلاد، فضلا عن تحسين مهارات القادة في القيادة وإدارة القوات لصد العدوان المفترض عن الجناح الشرقي ومياه الشرق الأقصى الروسية.

 


وزارة الدفاع الروسية

روسيا

مناورات فوستوك 2022

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