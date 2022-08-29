مصرع ربة منزل سقطت من شرفة سكنها بالطابق الخامس في العبور

القليوبية إبراهيم سالم

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر إصابتها بكسور متفرقة في الجسم، وذلك بعد سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الخامس، دائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، جرى نقلها لأحد المستشفيات، إلا أنها توفيت أثناء محاولة إسعافها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد ورود بلاغ من أحد المستشفيات الخاصة، باستقبال ربة منزل مصابة بكسور متفرقة بالجسم، وتوفت أثناء محاولة إسعافها.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة العبور لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة "و ع ع"، 26 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة المركز، بكسور متفرقة بالجسم إثر سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الخامس، وجرى نقل المصابة للمستشفى إلا أنها توفت خلال محاولة إسعافها، وكشفت التحريات أن زوجها متزوج من زوجة أولى وخلال إبداء رغبته في إعادتها لعصمته انتابتها حالة نفسية وألقت بنفسها من شرفة المنزل.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة بحبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.