مدير عام الصليب الأحمر يزور أوكرانيا لتقييم الأنشطة الإنسانية

أ.ش.أ

بدأ المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني زيارة إلى أوكرانيا؛ لتقييم الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها اللجنة هناك، ومن بينها البرامج التي تشرف عليها حول مدينتي "كييف" و"ميكولايف".

وذكرت اللجنة الدولية في بيان، اليوم الاثنين، أن مارديني يخطط للقاء المسؤولين بالصليب الأحمر الأوكراني والشركاء الآخرين من الصليب والهلال الأحمر، إضافة إلى السلطات المحلية هناك، كما يعتزم لقاء المجتمعات الأوكرانية التي تدعمها اللجنة، بما في ذلك أفراد من عائلات أسرى العملية العسكرية.

وأضافت أن مارديني سيؤكد، خلال الزيارة، التزام اللجنة طويل الأمد بمساعدة جميع ضحايا النزاع المسلح الدولي في أوكرانيا، كما سيبحث مع موظفي اللجنة التحديات التي يواجهونها، مشيرة إلى أن مارديني يعتزم السفر إلى روسيا في المستقبل القريب؛ لمواصلة المناقشات الثنائية للجنة الدولية بشأن القضايا الإنسانية المتعلقة بالنزاع المسلح الدولي.