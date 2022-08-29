محافظ الغربية يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في بيان له على استمرار الجولات الميدانية لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ مع تذليل كافة العقبات بمختلف المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التطوير الشامل للريف المصري، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم، بقرى "نهطاي، سنبو الكبرى، دمنهور الوحش، كفر الصارم وكفر الزيتون" رافقه خلالها الأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد والأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وتفقد محافظ الغربية في نهطاي مجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية البيطرية والذي تم الانتهاء منهما بنسبة 100 %، كما تفقد أعمال إنشاء نقطة شرطة نهطاي والتي يتم بناؤها بتكلفة 5 ملايين جنيه إلى جانب تفقد أعمال إنشاء مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، مركز تنمية الأسرة، وحدة الحماية المدينة، كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء الموقف والسوق النموذجيين بالقرية.

وتابع رحمي جولته بتفقد أعمال إنشاء محطتي رفع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بقرية دمنهور الوحش بإجمالي تكلفة 35 مليون جنيه لخدمة أكثر من 15 ألف مواطن كما تفقد بالقرية أعمال إنشاء مركز طب الأسرة بدمنهور الوحش.

واستمرت الجولة بتفقد مشروعات المبادرة في قرية سنبو حيث قام بتفقد محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بقرية سنبو الكبرى والتي يتم إنشاؤهما بإجمالي تكلفة 35 مليون جنيه لخدمة أكثر من 12 ألف نسمة من أهالي القرية والقرى المجاورة، كما تفقد مجمع الخدمات الزراعية البيطرية ومركز تنمية الأسرة إلى جانب تفقد مركز طب الأسرة ووحدة الحماية المدنية والموقف النموذجي بالقرية، واختتمت الجولة بتفقد مركز شباب كفر الزيتون ومركز شباب كفر الصارم.

يذكر أن المشروع القومي" حياة كريمة "لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 735 مشروعا داخل (54) قرية و(88) تابعا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.