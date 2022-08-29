اليوم السابع
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لطلاب التنسيق.. شروط القبول ببرنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية بآداب عين شمس

الإثنين، 29 أغسطس 2022 05:00 ص
لطلاب التنسيق.. شروط القبول ببرنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية بآداب عين شمس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس ، عن شـروط تشعيب وتحويلات نقـل القيد والمفصولين للبرامج المميزة للعام الجامعی 2023/2022 .
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية المميز بكلية الآداب بجامعة عين شمس ، وشروط القبول ، كما يلى :
 
يقبل القسم الطلاب الحاصلين على مجموع اللغات الثلاثة 60٪ أي 102 درجة في  اللغات الثلاثة 
 
لا يقبل المفصولين ولا يقبل الحالات الخاصة ولا يقبل المؤهلات العليا ويقبل نقل القيد برنامج
 
وكانت وزارة التعليم العالى، أعلنت القائمة الكاملة للمعاهد العليا المعتمدة من الوزارة، وذلك فى إطار الحرص على مصالح الطلاب حتى لا يقع الطلاب فريسة للكيانات الوهمية التى تدعى قبول الطلاب ومنحهم شهادات معتمدة.
 
 
يبلغ عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حالياً 189 معهدًا، موزعة على قطاعات أكاديمية متخصصة على النحو التالى: ( 54 معهدًا خاصًا عاليًا هندسيًا، 72 معهدًا خاصًا عاليًا "الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات"، 20 معهدًا خاصًا عاليًا للغات والإعلام، 18 معهدًا خاصًا عاليًا للسياحة والفنادق، 17 معهدًا خاصًا عاليًا للخدمة الاجتماعية، 5 معاهد خاصة عالية تكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، 2 معهدًا خاصًا عاليًا زراعيًا، 1 المعهد العالى للدراسات الإسلامية).
 
 

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