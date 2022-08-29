وأعربت اللجنة، في بيان اليوم الاثنين، عن قلقها وبشكل خاص إزاء التقارير التي تفيد بسقوط ضحايا مدنيين بملعب في ميكيلي بمنطقة تيجراى.

ودعت اللجنة، كافة الأطراف إلى ضرورة الوقف الفوري للقتال والعودة إلى عملية الحوار التي قبلها كل طرف، كما حثت الجانبين المتقاتلين على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة على الفور للسماح للأمم المتحدة والوكالات الأخرى بتوزيع المساعدة الإنسانية في تيجراي، مشددة على ضرورة أن تكون حقوق الإنسان والصحة ورفاهية المدنيين في مقدمة أولويات جميع الأطراف هناك .

يذكر أن اللجنة الدولية للخبراء تم إنشاؤها بقرار من مجلس حقوق الإنسان في 17 ديسمبر من العام الماضي 2021 وذلك لمدة عام واحد قابل للتجديد وتضم ثلاثة خبراء في مجال حقوق الإنسان يعينهم رئيس المجلس لتكملة العمل الذي يضطلع به فريق التحقيق المشترك هناك .