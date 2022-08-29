لتقليل الالتهاب المزمن.. خليك في الزبادى وعين الجمل

كتبت ميرفت رشاد

يعتبر الزبادي أكثر من مجرد وجبة فطور سهلة، يوفر هذا المنتج فوائد لا حصر لها تتراوح من تحسين صحة الأمعاء إلى دعم المناعة لبناء العضلات، وعلى الرغم من أن الزبادي قد يكون لذيذًا من تلقاء نفسه، إلا أن إضافة مكونات لذيذة يمكن أن يحولها إلى وجبة أكثر توازنًا بالإضافة إلى المساهمة بفوائد صحية إضافية، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

يمكن أن تكون إحدى هذه الفوائد المساعدة في تقليل الالتهاب المزمن، وهو أمر يمكن أن يستفيد منه كثير من الناس، بينما يحدث الالتهاب الحاد بشكل طبيعي بعد الإصابة أو المرض ، يحدث الالتهاب المزمن عندما يتعذر على الجسم إيقاف مساراته الالتهابية، والتي قد تكون أحد الآثار الجانبية لزيادة الوزن، وعدم كفاية التمارين الرياضية، والإجهاد، الالتهاب المزمن طويل الأمد ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى العديد من الأمراض والحالات مثل مرض السكري وأمراض المناعة الذاتية واضطرابات التمثيل الغذائي .

إذا كنت ترغب في تقليل الالتهاب، فلا يوجد وقت أفضل للبدء من أول شيء في الصباح مع الزبادي عند الإفطار، فإن أفضل مزيج من الزبادي لتقليل الالتهاب هو إضافة التوت البري والجوز، ليس من المستغرب أن تكون واحدة من أكثر مجموعات الزبادي شيوعًا هي أيضًا واحدة من أفضل المجموعات للتحكم في الالتهاب، إن إضافة الزبادي مع العنب البري والجوز يمكن أن يمنحك دفعة من العناصر الغذائية، وبعضها له خصائص مضادة للالتهابات.

كيف يمكن أن يساعد التوت الأزرق والجوز في إدارة الالتهاب؟

وفقًا لمجلة الزراعة والكيمياء الغذائية، يعد العنب البري مصدرًا غنيًا للأنثوسيانين والفلافونويدات الأخرى ذات الأنشطة المضادة للالتهابات، هذه الفاكهة الحلوة لا تحتوي على سكر مضاف، العنب البري البري يحتوي على تركيز أعلى من مضادات الأكسدة الأنثوسيانين مقابل العنب البري التقليدي، ما يسمح لهم بالحصول على قدرة أكبر من مضادات الأكسدة لكل حصة.

يعد الجوز مصدرًا ممتازًا لحمض ألفا لينولينيك (ALA) - وهو حمض أوميجا 3 الدهني الأساسي النباتي، تشير البيانات إلى أن هذا الحمض الدهني له خصائص مضادة للالتهابات إلى جانب كونه مصدرًا للبروتين والألياف النباتية، فالجوز مصدر غني بالفيتامينات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ، يتضمن ذلك فيتامين هـ والمغذيات النباتية الأخرى مثل الأحماض الفينولية والعفص والفلافونويد.