كل جرام زيادة فى دهون البطن يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 11%

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة عن أن كل جرام زيادة في محيط البطن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 11%، وقال باحثون من جامعة أكسفورد إن كل جرام إضافي على الخصر يرفع خطر الإصابة بفشل القلب، بحسب ما ذكرت جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

وحلل الباحثون بيانات 430 ألف بريطاني تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عامًا تم تعقبهم في المتوسط ​​لمدة 13 عامًا وتم ربط كل جرام إضافي على مقاس الخصر الصحي بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو عدم انتظام ضربات القلب.

وكان خُمس أولئك الذين لديهم أكبر دهون على البطن أكثر عرضة 3.21 مرة للمعاناة من الخامس مع الأشخاص الأقل دهون على البطن.

لكن أولئك الذين لديهم أكبر مؤشر لكتلة الجسم (BMI)، والذي يأخذ في الاعتبار الوزن والطول، كانوا أكثر عرضة للمعاناة بمقدار 2.65 مرة فقط وزادت كل وحدة إضافية من مؤشر كتلة الجسم من فرص الإصابة بفشل القلب بنسبة 9%.

كان هناك 8669 حالة قصور في القلب لأول مرة على الإطلاق خلال الدراسة، وأسفر الكثير منها عن الوفاة.

ونصح الباحث الرئيسي الدكتور أيويدوبو أوجتادو، بقياس نفسك سنويًا لمراقبة المخاطر وكمية الدهون التي يحملها الأشخاص حول الخصر أكثر أهمية في تتبع السمنة في الجسم ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

وأوضح: "نحن نعلم أن الدهون الموجودة حول الأعضاء في البطن نشطة للغاية وتحتوي على الكثير من العوامل الالتهابية التي يمكن أن تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية."

قصور القلب هو حالة طويلة الأمد عندما لا يتمكن من ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم ويسبب ضيق التنفس وأعراض أخرى.