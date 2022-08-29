اليوم السابع
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الإثنين، 29 أغسطس 2022 11:29 م
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قطع المياه عن شربين وبعض قرى بلقاس بالدقهلية غدا 3 ساعات لأعمال الصيانة

الإثنين، 29 أغسطس 2022 11:28 م
قطع المياه عن شربين وبعض قرى بلقاس بالدقهلية غدا 3 ساعات لأعمال الصيانة انقطاع المياه
الدقهلية شريف الديب

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أعلنت رئاسة مركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية ، أنه بناء على الإشارة الواردة من مرفق مياه شربين التابع لشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ،أنه سوف يتم غدا قطع المياه ولمدة 3 ساعات من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 عصر غد الثلاثاء.
 
وقالت الشركة أن قطع المياه لأعمال صيانه خزانات المياة بالمرفق وربط خطوط جديدة لتوسعة المرفق وأن المناطق المتأثرة مدينه شربين وقرى شربين خط بلقاس وصولا لبسنديلة وشربين طلخا حتى ديسط.
 
و طالبت رئاسة مركز ومدينة شربين المواطنين بتخزين ما يلزمهم من المياه، حتى لا تتأثر تقديم الخدمة أثناء فترة الانقطاع.
 
 
 
 
 

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