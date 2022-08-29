اليوم السابع
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غلق باب التقديم فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 7 سبتمبر المقبل

الإثنين، 29 أغسطس 2022 02:48 م
غلق باب التقديم فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 7 سبتمبر المقبل مبادرة المشروعات الخضراء
كتبت ـ منال العيسوى

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أعلن الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، غلق باب التقديم للمشاركة فى المبادرة والتسجيل فيها 7 سبتمبر المقبل، حيث يتم تنفيذها فى إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ  COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
 
وأكدت الصفحة الرسمية للمبادرة، أنه يتم تنفيذها بالمحافظات، باعتبار المبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية، والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وجذب الاستثمارات اللازمة لها.
 
كما حددت الدولة الفئات المستهدف مشاركتها فى المبادرةالمشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

البيئة

المشروعات الخضراء

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

التغيرات المناخية

تغير المناخ

مؤتمر شرم الشيخ

معهد التخطيط



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