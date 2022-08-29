"غرفة الإسكندرية" تستقبل نائب سفير دولة نيوزيلندا لبحث سبل التعاون

الإسكندرية - جاكلين منير

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، نائب سفير دولة نيوزيلندا كولوم هاميس، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

واستهدف اللقاء مناقشة آليات التعاون بين الجانبين وزيادة حجم التبادل التجاري، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الحالية التي يمر بها العالم، جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد الجانبين أن التبادل التجاري يعد مجالاً هامًا ويجب العمل على تطويره وتنميته، فحالياً تبلغ قيمة تلك التبادلات التجارية ما يقارب 350 مليون دولار، كما تم مناقشة ما يتعلق بسعر الصرف التنظيمي بين الجانبين، ومجالات التعاون المحتملة خاصة في قطاعي الأغذية والأخشاب، وآلية استيراد الأخشاب في مصر، وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على عقد مزيد من اللقاءات المشتركة، وتعزيز الجهود المشتركة في المجالات المختلفة.