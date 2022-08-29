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عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى في حراسة شرطة الاحتلال

الإثنين، 29 أغسطس 2022 11:50 ص
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى في حراسة شرطة الاحتلال مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى
كتب: أحمد جمعة

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس – بحسب وكالة وفا الرسمية - بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات حول "هيكلهم" المزعوم.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.

 

 

 

 


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