اليوم السابع
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طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية يختتمون امتحانات للدور الثاني بالفيزياء

الإثنين، 29 أغسطس 2022 01:32 م
طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية يختتمون امتحانات للدور الثاني بالفيزياء امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية
الشرقية - إيمان مهنى

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اختتم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم امتحانات الدور الثانى، حيث أدى طلاب القسم العلمى مادة الفيزياء، بينما الأدبى مادة التاريخ.

 

وأكد الدكتور السيد أحمد الجنيدى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن طلاب منطقة الشرقية الأزهرية قدموا نموذجًا طيبًا فى الالتزام بالتعليمات، لم يتم رصد أى شكاوى خلال فترة الامتحانات.

 

وأوضح "الجنيدى"، أنه من المقرر بدء أعمال تقدير الدرجات بمركز تصحيح منطقة الشرقية الأزهرية اعتباراً من الخميس الموافق الأول من سبتمبر المقبل

 

من جانبه أشار الدكتور عبدالله حسين، الوكيل الثقافى للمنطقة، إلى أن امتحانات الدور الثانى كانت فى متناول الطالب المتوسط، مما أدى إلى عدم وجود شكاوى من صعوبة الامتحانات، مشيدًا بالقائمين على الامتحانات وتوفيرهم كل سبل الراحة للطلاب والالتزام بالإجراءات الاحترازية، موجهًا الشكر لكل من أسهم فى نجاح امتحانات الثانوية الأزهرية بمعاهد الشرقية الأزهرية.

 

 


الشرقية

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