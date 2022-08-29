"صحة المنيا": قافلة طبية لأهالى قرية قلندول بمركز ملوى

المنيا ـ حسن عبد الغفار

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءا من اليوم الاثنين، قافلة طبية علاجية في قرية قلندول بمركز ملوي على مدار يومين متتاليين 29 و 30 من أغسطس الجارى، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة .