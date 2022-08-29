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"صحة المنيا": قافلة طبية لأهالى قرية قلندول بمركز ملوى

الإثنين، 29 أغسطس 2022 08:00 ص
"صحة المنيا": قافلة طبية لأهالى قرية قلندول بمركز ملوى قافلة طبية - أرشيفية
المنيا ـ حسن عبد الغفار

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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءا من اليوم الاثنين، قافلة طبية علاجية في قرية قلندول بمركز ملوي على مدار يومين متتاليين 29 و 30 من أغسطس الجارى، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

 

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة .

 

 


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